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15:10, 26 августа 2023Россия

Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородом

Силы ПВО России днем 26 августа сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, беспилотник самолетного типа пересек границу в районе 14:15 по московскому времени. Он был уничтожен дежурными средствами ПВО.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам главы области, на данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

13 августа украинский беспилотник врезался в фасад жилого дома в Белгороде. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. В пяти квартирах оказались выбиты окна, кроме того, повреждения получили 16 машин.

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    Варвара Кошечкина
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