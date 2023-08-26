Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородом

Силы ПВО России днем 26 августа сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, беспилотник самолетного типа пересек границу в районе 14:15 по московскому времени. Он был уничтожен дежурными средствами ПВО.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам главы области, на данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

13 августа украинский беспилотник врезался в фасад жилого дома в Белгороде. После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. В пяти квартирах оказались выбиты окна, кроме того, повреждения получили 16 машин.