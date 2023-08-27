Во Флориде расист расстрелял трех человек

Неизвестный расстрелял трех человек во Флориде и покончил с собой

В американском Джэксонвилл, штат Флорида, неизвестный расстрелял трех человек, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Инцидент произошел в субботу, 26 августа, в магазине Dollar General. Нападавший открыл стрельбу из винтовки AR-15 и пистолета, также при нем был найден тактический жилет. Уточняется, что он был расистом. Среди его жертв двое мужчин и одна женщина, все чернокожие. Расстреляв их, преступник покончил с собой.

Полиция не смогла установить его личность. «Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу версии о том, что он действовал в интересах какой-либо преступной группировки», — отметил шериф города.

Ранее сообщалось, что в августе этого года США достигли антирекорда по числу случаев массовой стрельбы. Уточняется, что с января произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате.