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09:38, 27 августа 2023Бывший СССР

Российские военные овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

Минобороны: бойцы захватили два опорных пункта ВСУ на купянском направлении

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) России в ходе наступления на купянском направлении захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом телеканалу «Звезда» сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Потери противника составили около 30 человек, добавил представитель Минобороны.

Также российские бойцы успешно отразили четыре атаки со стороны ВСУ. Каждое нападение осуществлялось силами до взвода при поддержке бронетехники. Общие потери украинских войск на этом направлении за сутки составили до трех взводов, также уничтожены два танка, две боевые бронемашины «Казак» и минометный расчет.

Ранее военный 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, выполняющий задачи на купянском направлении, рассказал, что украинские военные начали применять зажигательные боеприпасы на этом участке фронта. «Очень много боеприпасов кассетных стало прилетать на наши позиции, и очень много стали они использовать "зажигалок" — зажигательных снарядов», — сказал он. В частности, ВСУ использовали зажигательные снаряды для обстрела Новоселовского.

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    Марина Совина
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