Российский военный рассказал об оружии ВСУ на купянском направлении

Российский военный: ВСУ применяют зажигательные снаряды на купянском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют зажигательные боеприпасы на купянском направлении. Об оружии украинской армии рассказал военный 1-ой гвардейской танковой армии Западного военного округа, выполняющий ряд задач на этом участке фронта, пишет РИА Новости.

«Очень много боеприпасов кассетных стало прилетать на наши позиции и очень много стали они использовать "зажигалок" — зажигательных снарядов», — сказал он. По его словам, сейчас сухая погода, горят трава и посадки, чего раньше не было. Отмечается, что ВСУ использовали зажигательные снаряды для обстрела Новоселовского.