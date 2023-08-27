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16:24, 27 августа 2023Интернет и СМИ

На журналиста в Херсонской области совершили покушение с помощью дрона

Сальдо заявил о покушении на сотрудника News Front Лекса с помощью FPV-дрона

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Херсонской области совершено покушение на журналиста информационного агентства News Front. Об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам врио главы региона, под атаку попал журналист с позывным Лекс. Военного корреспондента атаковал FVP-дрон Вооруженных сил Украины. Журналист получил ранение, его машина сильно повреждена.

«Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд», — раскрыл подробности покушения Сальдо.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Отмечается, что расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины.

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