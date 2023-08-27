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02:02, 27 августа 2023Интернет и СМИ

В польском городе остановили движение поездов ради речи Путина

Wyborcza: в Польше хакеры остановили движение поездов и включили речь Путина

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В польском городе Щецин неизвестные остановили движение поездов и включили выступление президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Wyborcza.

Инцидент произошел в пятницу, 25 августа. «Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — говорится в материале.

Уточняется, что хакеры взломали систему безопасности, обездвижив одновременно две ветки. После обращения железнодорожников в полицию ее смогли восстановить. Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось о росте усталости поляков от украинских беженцев. Отмечалось, что большая часть жителей страны негативно относится к помощи беженцам со стороны властей.

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    Марина Совина
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