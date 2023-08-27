В США проверят тысячи пилотов на пригодность для полетов

WP: в США проверят тысячи гражданских пилотов, подозреваемых в непригодности

В США проверят тысячи гражданских пилотов, подозреваемых в непригодности для полетов. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, решение затронет бывших военных, которые не предоставили Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) информацию о получаемых ими пособий по инвалидности. Отмечается, что у большей части этих летчиков коммерческие лицензии, однако у несколько сотен есть разрешение работать в пассажирских авиакомпаниях.

Уточняется, что авиарегулятор изучил дела примерно 4,8 тысячи пилотов, которые, возможно, предоставили неверную или ложную информацию. В результате примерно половина этих дел уже закрыта, около 60 летчикам, представлявшим угрозу авиационной безопасности, приказали прекратить полеты на время проверки их документов.

При этом министерство по делам ветеранов также проверяет этих пилотов, чтобы понять, нужно ли направить дела в Минюст для потенциального предъявления обвинений в мошенничестве.

Ранее в США разбился военный самолет. Уточняется, что крушение самолета произошло возле автомагистрали при выполнении учебного полета.