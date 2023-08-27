В Бурятии нашли живыми пропавших при сплаве туристов

Спасатели нашли живыми пятерых туристов, пропавших во время сплава в Бурятии

Спасатели нашли живыми пятерых туристов, которые пропали во время сплава по реке Тыя в Бурятия. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что туристов обнаружили специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолете Ми-8. Все пятеро были доставлены в Нижнеангарск.

Ранее 27 августа сообщалось, что пять человек пропали в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Отмечалось, что в назначенное время путешественники не появились на конечной точке маршрута.