Усик высказался после победы над Дюбуа
Украинский боксер Александр Усик оценил британца Даниэля Дюбуа, которого он победил в титульном бою. Его слова приводит Sports.ru.
«Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца», — сказал Усик. Так 36-летний украинец прокомментировал эпизод в пятом раунде, когда Дюбуа нанес ему удар в область живота, который рефери счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого Усик не мог подняться с настила и был вынужден взять пятиминутный тайм-аут.
В ночь на 27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.
Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 21-ю победу, он ни разу не проигрывал. 25-летний Дюбуа уступил второй раз в карьере, кроме того в его активе 19 побед.