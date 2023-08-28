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19:42, 28 августа 2023Мир

США передали Украине более 3 миллионов ракет и снарядов

США передали Украине более 3 миллионов ракет и снарядов за полтора года

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США передали Украине более 3 миллионов ракет, реактивных снарядов, минометных и артиллерийских выстрелов за полтора года. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, передает РИА Новости.

«И это только четыре категории боеприпасов», — отметила она, напомнив, что объем американской военной помощи Украине превышает 43 миллиарда долларов.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что США могут изготавливать в месяц порядка 15-20 тысяч снарядов, но у страны есть большое количество складов, военных баз на территориях европейских стран, других государств. Часть этих запасов может быть использована для снабжения Украины. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет дефицита в вооружениях, но задача Запада — не помочь стране победить, а поставить ровно столько, чтобы максимально затянуть конфликт и попытаться разорить Россию.

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    Виктория Кондратьева
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