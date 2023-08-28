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14:14, 28 августа 2023Бывший СССР

Полковник назвал способ снабжения Украины снарядами

Полковник Литовкин заявил о способности США готовить 20 тысяч снарядов в месяц

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США могут изготавливать в месяц порядка 15-20 тысяч снарядов, но у страны есть большое количество складов, военных баз на территориях европейских стран, других государств. Часть этих запасов может быть использована для снабжения Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«США в месяц производят 15-20 тысяч снарядов. Но не надо забывать, что огромное количество снарядов сосредоточено на складах не только на территории США, но и в Европе, в других странах, где Штаты держат свои военные базы. Так что разговоры о том, что у Украины могут закончиться снаряды, — не более чем попытка выбить дополнительные средства на их производство», — считает Литовкин.

Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет дефицита в вооружениях, но задача Запада — не помочь стране победить, а поставить ровно столько, чтобы максимально затянуть конфликт и попытаться разорить Россию.

«Украине поставляют не полный комплект вооружений, а частичный, чтобы затягивать этот процесс. Задача Запада — втянуть Россию в экономические и финансовые расходы, уничтожить резервы. Все понимают, что нельзя победить ракетно-ядерное государство, ведь не получается победить даже Северную Корею», — заметил военный.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ испытывают постоянную нехватку оружия. По его словам, Киев «через разные двери» пытается получить от Запада дальнобойное оружие.

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    Варвара Кошечкина
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