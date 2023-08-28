Стало известно о безуспешной попытке ВСУ атаковать российский военный аэродром

Baza: ВСУ ночью попытались атаковать военный аэродром в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью на 28 августа предприняли безуспешную попытку атаковать военный аэродром в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе. Беспилотники были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

В результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 августа украинский беспилотник пытался атаковать Москву. В Минобороны России заявили, что он был сбит системой ПВО над Люберецким районом Московской области. Очевидцы сняли на видео последствия уничтожения БПЛА.