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11:52, 28 августа 2023Из жизни

Певец сделал предложение своему менеджеру на 14 лет старше себя

Asia One: певец из Тайваня сделал предложение менеджеру на 14 лет старше себя

Фото: Unsplash

Певец и актер Джем Сяо из Тайваня влюбился в менеджера на 14 лет старше себя и сделал ей предложение. Об этом сообщает Asia One.

36-летний певец познакомился с 50-летней Саммер Линь в 2007 году, в самом начале карьеры. Менеджер начала работать с Сяо и через несколько лет заметила, что он испытывает к ней романтические чувства. Женщина не ответила певцу взаимностью и посоветовала знакомиться с другими девушками. «Я боялась, что он воспринимает меня как свою единственную и неповторимую. Ведь мы познакомились, когда ему было всего 20 лет, и у него не было нормального контакта с внешним миром», — рассказывает Линь.

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Тем не менее со временем отношения певца и менеджера переросли из рабочих в романтические. По словам Линь, их отношения стали серьезными, когда Сяо исполнилось 30 лет. Мужчина стал ответственным и начал чаще общаться с людьми, когда как раньше не любил заводить новые знакомства. Спустя шесть лет, в конце июня 2023 года, Сяо сделал предложение возлюбленной. Певец предложил Линь стать его женой в день ее рождения в присутствии гостей. «Нам не помешают цифры. Я из тех, кто планирует никогда не выходить на пенсию, поэтому мы будем продолжать заниматься большими проектами и делать что-то значимое», — утверждает Линь.

Ранее сообщалось, что 41-летняя состоятельная владелица сети продуктовых магазинов из Индонезии вышла замуж за 16-летнего сына лучшей подруги. Отмечается, что мать подростка благословила молодоженов.

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