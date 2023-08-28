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13:11, 28 августа 2023Россия

В Кремле прокомментировали встречу Путина с экипажем танка «Алеша»

Песков: у Путина был долгий и детальный разговор с экипажем танка «Алеша»

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

У президента России Владимира Путина был долгий и детальный разговор с экипажем танка «Алеша». Встречу главы государства с танкистами прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, Путин искренне переживает за военнослужащих и интересуется всеми событиями в зоне спецоперации.

Встреча с танкистами продолжает практику главы государства общаться с участниками спецоперации — не только с руководящим составов, но и «непосредственно с солдатами, младшими командирами», — подчеркнул представитель Кремля.

24 августа Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша», уничтожившим колонну украинской военной техники. Перед этим президент наградил командира танка, наводчика и механика-водителя звездами Героев России.

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    Алан Босиков
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