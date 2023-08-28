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12:57, 28 августа 2023Россия

Российские войска отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За минувшие сутки российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские штурмовые отряды предприняли попытки атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики. На данном направлении им противостояли бойцы «Южной» группировки российских войск.

В ходе отражения попытки ВСУ перейти в наступление российские военнослужащие уничтожили свыше 185 солдат противника, три единицы бронетехники и две единицы ствольной и реактивной артиллерии.

В понедельник, 28 августа, Минобороны сообщило о нанесении группового удара по авиационному складу ВСУ дальнобойным оружием морского базирования. Цель удара была достигнута, объект поражен.

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    Алан Босиков
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