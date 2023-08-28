Российские войска отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны России сообщило об отражении двух атак ВСУ на донецком направлении

За минувшие сутки российские войска отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские штурмовые отряды предприняли попытки атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики. На данном направлении им противостояли бойцы «Южной» группировки российских войск.

В ходе отражения попытки ВСУ перейти в наступление российские военнослужащие уничтожили свыше 185 солдат противника, три единицы бронетехники и две единицы ствольной и реактивной артиллерии.

В понедельник, 28 августа, Минобороны сообщило о нанесении группового удара по авиационному складу ВСУ дальнобойным оружием морского базирования. Цель удара была достигнута, объект поражен.