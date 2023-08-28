Фанаты Бейонсе пожаловались на концертный дресс-код

Зрители концертов Бейонсе пожаловались на серебрянный дресс-код

Зрители концертов американской певицы Бейонсе пожаловались на дресс-код, о котором попросила артистка. Об этом пишет Page Six.

На прошлой неделе артистка обратилась к фанатам в соцсетях с просьбой посетить ее предстоящие выступления в определенных образах. «Мое желание — отпраздновать день рождения вместе с вами в ваших самых потрясающих серебряных нарядах», — написала она.

Отмечается, что просьба привела многих поклонников артистки в недоумение. «Бейонсе дает мне полторы недели, чтобы найти хромированный наряд, почему», — написал один из пользователей соцсетей. Еще один поклонник певицы добавил: «Бейонсе заставила меня нервничать, предложив нам надеть все серебро за два дня до концерта». «Я не ношу хром, и Бейонсе просто придется смириться с этим, я не знаю», — написал другой фанат.

Многие зрители заявили, что отказываются менять наряды, которые они планировали надеть с тех пор, как билеты поступили в продажу шесть месяцев назад.

Ранее сообщалось, что Бейонсе заплатила 100 тысяч долларов за дополнительный час работы метро в Вашингтоне, США. Такое решение было принято в связи с тем, чтобы зрители шоу, которое отложили на два часа из-за непогоды, смогли добраться домой.