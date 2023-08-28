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20:46, 28 августа 2023Ценности

Певица Камила Кабельо показала фигуру в блестящем бикини

Фото: @camila_cabello

Кубино-американская певица Камила Кабельо поделилась с поклонниками снимками в купальнике. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя звезда, исполнившая главную роль в фильме «Золушка» 2021 года, позировала в саду в бикини черного цвета. На размещенных кадрах видно, что ее плавательный костюм покрыт блестящими стразами. При этом волосы знаменитости распущены и уложены волнами, а на лицо Кабельо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Фотограф запечатлел поп-исполнительницу лежащей на траве, а также стоящей у стены с книгой и мандарином в руках.

В июле Камила Кабельо показала откровенные кадры с отдыха в Пуэрто-Рико. На размещенных снимках 26-летняя звезда предстала топлес в бассейне.

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    Карина Черных
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