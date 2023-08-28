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09:26, 28 августа 2023Путешествия

В отеле популярного курорта Турции произошла перестрелка

Yeni Şafak: три человека пострадали в перестрелке в отеле турецкого Бодрума
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

В отеле на популярном курорте Турции Бодрум произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека, еще одного спасти не удалось. Об этом пишет местное издание Yeni Şafak.

По данным источника, вооруженное столкновение случилось между тремя гостями отеля и тремя приехавшими туда на машине неизвестными. В результате 22-летние Ардахан Б. (Ardahan B.) и Йигиткан Б. (Yiğitcan B.) и 17-летний Мерт Али А. (Mert Ali A.) были доставлены в больницы. 28-летнего Омера Аташа (Ömer Ataş’ın) спасти не удалось.

Отмечается, что полиция предпринимает усилия по задержанию сбежавших подозреваемых, по факту инцидента начато широкомасштабное расследование.

Ранее российские туристы, отдыхавшие в Турции, рассказали о массовом отравлении в отеле. Инцидент произошел в четырехзвездочной гостинице Armas Green Fugla в Аланье. Россиянка Светлана сообщила, что у ее дочери начались сильная рвота и диарея.

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    Марина Черняк
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