В ДНР осудят сбросившую дочь с балкона третьего этажа мать

В ДНР осудят мать, сбросившую маленькую дочь с балкона из-за ссоры с мужем

В Донецкой народной республике (ДНР) суд рассмотрит дело 38-летней женщины, сбросившей дочь с балкона третьего этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

По данным ведомства, в октябре 2011 года фигурантка в квартире дома в поселке Булавинское поссорилась с мужем из-за его ревности. Она выгнала мужчину из дома, вышла на балкон и стала выбрасывать вещи супруга на улицу. Затем мать подошла к маленькой дочери, взяла ее руками за ноги и скинула с третьего этажа. Девочка ударилась головой о землю, а женщина сбежала.

По факту произошедшего возбудили дело по статье УК РФ. Мать долгое время разыскивали. Теперь она находится в СИЗО и ждет суда.