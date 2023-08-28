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13:49, 28 августа 2023Спорт

В КХЛ рассказали о недопуске Федотова к матчам лиги на старте сезона

Глава КХЛ Морозов заявил, что Федотов пропустит матчи лиги в начале сезона

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов не сможет принять участие в матчах регулярного чемпионата в начале сезона-2023/2024. Слова функционера приводит РИА Новости.

«На данный момент лига не разрешает ему играть 1 сентября, так как действует дисквалификация», — заявил Морозов.

23 августа президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть за клуб с 1 сентября 2023 года. «Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошел заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ», — сказал функционер.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.

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    Ксения Курашкина
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