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05:43, 28 августа 2023Путешествия

Иностранец пожил в России и назвал странные привычки русских

Голландец назвал мытье рук после улицы странной привычкой русских

Фото: Unsplash

Блогер и путешественник из Голландии пожил в России и назвал странные привычки русских. Об этом мужчина рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнул, что теперь эти необычные привычки стали частью его жизни. Одна из них — мытье рук после улицы. «В Голландии обычно такого правила нет, — пояснил он. — Конечно, если руки грязные после игры на улице, то мама заставляла их мыть».

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Более того, по началу иностранца удивляла привычка россиян готовиться к гостям. «Когда в Голландии я приглашал друзей, я просто готовил напитки и закуски, — добавил он. — Этого было достаточно, остальное время мы просто разговаривали. А здесь в России я узнал, что (…) в гости приходят голодными и ожидают уйти домой сытыми».

Также голландец отметил, что россияне любят дергать сорняки и проверять цены в чеке во время похода в продуктовые магазины. «Не в каждом супермаркете, но лучше всегда проверять, потому что, во-первых, ценники не всегда (находятся) в правильном месте, — написал он. — И, во-вторых, цены довольно часто отличаются от того, что бывает на кассе».

Ранее этот же блогер перечислил главные плюсы жизни в России. По словам иностранца, если бы ему пришлось покинуть страну, он бы точно скучал по русской кухне, в особенности по фаршированному перцу «от любимой тещи».

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    Фариза Бацазова
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