Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:08, 28 августа 2023Ценности

Жена Бибера станцевала в бикини на камеру

Кадр: @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном наряде в шуточном ролике. Cоответствующее видео опубликовано в TikTok-аккаунте ее подруги, манекенщицы Кендалл Дженнер.

26-летняя жена певца Джастина Бибера станцевала на камеру в бикини голубого цвета с коктейлем в руках. Знаменитость запечатлели на яхте с распущенными мокрыми волосами в черных солнцезащитных очках. Из аксессуаров на ней были золотые массивные колье, подвеска с буквой B, круглые серьги и несколько колец.

Помимо Бибер в ролике появились сама Дженнер и модель Лори Харви.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов ювелирного бренда Tiffany.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Путина на 1 сентября

    Жена Бибера станцевала в бикини на камеру

    Байдену предрекли импичмент

    Школьникам во Франции запретят ношение мусульманской одежды

    Кандидатуру Маска предложили на пост советника президента США

    На Украине начали разбирать кассетные боеприпасы

    В Германии назвали главного конкурента доллара

    В Совфеде предложили полностью запретить электросамокаты в городах

    Известный пульмонолог привел список важнейших для человека витаминов

    Мятежникам в Нигере предложили встречу в нейтральном месте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости