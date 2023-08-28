Жена Бибера станцевала в бикини на камеру

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном наряде в шуточном ролике. Cоответствующее видео опубликовано в TikTok-аккаунте ее подруги, манекенщицы Кендалл Дженнер.

26-летняя жена певца Джастина Бибера станцевала на камеру в бикини голубого цвета с коктейлем в руках. Знаменитость запечатлели на яхте с распущенными мокрыми волосами в черных солнцезащитных очках. Из аксессуаров на ней были золотые массивные колье, подвеска с буквой B, круглые серьги и несколько колец.

Помимо Бибер в ролике появились сама Дженнер и модель Лори Харви.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов ювелирного бренда Tiffany.