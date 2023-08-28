Среда обитания
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20:28, 28 августа 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с муравьями с помощью кипятка

Агроном Коврижных: бороться с муравьями на участке можно с помощью кипятка

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью кипятка. Такой совет им дала агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передают «БелНовости».

Эксперт отметила, что данный способ нельзя назвать гуманным, однако он действительно эффективен в борьбе с муравьями, которые представляют угрозу для урожая. Для его реализации она порекомендовала вскипятить побольше воды, а затем вылить ее на муравейник. При необходимости эти действия можно повторить на следующий день.

В качестве другого метода борьбы с муравьями Коврижных посоветовала использовать золу или пепел от мангала. Толстым слоем понадобится посыпать муравейник, а также прилегающую к нему территорию, чтобы вредители ушли в другое место.

В августе Коврижных призвала дачников приносить на участок шишки.

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    Полина Кислицына
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