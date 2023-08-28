Белых медведей в российской Арктике изучат с помощью нейросети

Белых медведей на архипелаге Медвежьи острова изучат с помощью нейросети

Российские ученые изучат белых медведей в Арктике с помощью нейросети. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Они являются прекрасным индикатором состояния экосистемы в Арктике. Если с ней проблемы, то, соответственно, падает и численность этих животных», — объяснил организатор экспедиции, доктор географических наук Владимир Черноок. Он добавил, что наблюдение за белыми медведями и местами их обитания необходимо для развития северного региона.

Осенью ученые из Санкт-Петербурга отправятся на архипелаг Медвежьи острова, где изучат хищников с помощью новейших технологий. Черноок уточнил, что специалисты создали нейросеть и систему компьютерного зрения, которые помогут расшифровать сделанные в Арктике снимки и распознать белых медведей на фоне снега. В некоторых случаях нейросеть сможет определить пол, вес и возраст зверей. Также для сбора данных ученые будут использовать спутники и беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что российские зоологи научились распознавать белых медведей и других арктических животных на снимках с космических спутников.