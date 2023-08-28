69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:08, 28 августа 202369-я параллель

Белых медведей в российской Арктике изучат с помощью нейросети

Белых медведей на архипелаге Медвежьи острова изучат с помощью нейросети

Фото: Vladislav Kadyshev / Globallookpress.com

Российские ученые изучат белых медведей в Арктике с помощью нейросети. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Они являются прекрасным индикатором состояния экосистемы в Арктике. Если с ней проблемы, то, соответственно, падает и численность этих животных», — объяснил организатор экспедиции, доктор географических наук Владимир Черноок. Он добавил, что наблюдение за белыми медведями и местами их обитания необходимо для развития северного региона.

Осенью ученые из Санкт-Петербурга отправятся на архипелаг Медвежьи острова, где изучат хищников с помощью новейших технологий. Черноок уточнил, что специалисты создали нейросеть и систему компьютерного зрения, которые помогут расшифровать сделанные в Арктике снимки и распознать белых медведей на фоне снега. В некоторых случаях нейросеть сможет определить пол, вес и возраст зверей. Также для сбора данных ученые будут использовать спутники и беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что российские зоологи научились распознавать белых медведей и других арктических животных на снимках с космических спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры

    Встроенный в Windows 11 архиватор раскритиковали

    В Турции подтвердили визит Эрдогана в Россию

    Индийская сторона подтвердила участие Лаврова в саммите G20

    В Москве восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком

    Житель Подмосковья украл более сотни пылесосов на миллионы рублей

    Региону России предрекли сложнейшую ситуацию из-за погоды

    Россиянин не захотел переезжать в новостройку и устроил стрельбу

    Двое москвичей больше месяца устраивали вечеринки рядом с телом отца

    В Белгороде решили обклеить окна школ бронированной пленкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости