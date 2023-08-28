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15:44, 28 августа 2023Россия

Мэру российского города подарили молот для «вышибания чиновничьей дури»

Новому мэру Перми на инаугурации подарили молот для «вышибания чиновничьей дури»

Фото: Тимофей Калмаков / Сетевое издание «59.ру»

Новому мэру Перми Эдуарду Соснину на инаугурации в городском Дворце молодежи подарили молот для «вышибания чиновничьей дури», передает РБК.

Необычный презент новоиспеченному главе преподнес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Кроме того, мэру российского города вручили книгу.

«Попросил заводчан с "Мотовилихи" создать это оружие — это молот, который является символом завода, символом трудолюбия пермяков, несгибаемости уральского характера. Помимо фитнеса, его можно использовать и для того, чтобы дурь чиновничью из головы вышибать», — пояснил Махонин на инаугурации.

Поздравляя Соснина, он подчеркнул, что молот поможет тому «ковать будущее Перми и Пермского края».

Соснин до назначения мэром был министром экономического развития и инвестиций региона. Его соперником стал глава Ленинского района города Александр Русанов.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в мошенничестве мэра Большого Камня Рустяма Абушаева решили наградить за подвиги в зоне спецоперации.

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    Анна Щербакова
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