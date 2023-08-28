Дома в Москве предложили строить по-новому

Инвесторы Москвы: новые дома нужно обеспечивать зарядками для электромобилей

Жилые комплексы в Москве предложили строить по-новому — обеспечивать их станциями для зарядки электромобилей. С такой инициативой выступил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, для обеспечения электрозарядных установок потребуется дополнительная мощность — чтобы застройщики могли технически подготовить сети внутри паркингов, нужно предусмотреть для них дополнительные льготы.

Преображенский отметил, что сейчас в столице практически отсутствует нормативно-правовая база для развития электрозарядной инфраструктуры города, а существующая требует корректировки. В частности, сегодня на подземных парковках можно размещать машино-места для электрокаров, в том числе с оборудованием для их зарядки, но эту зону необходимо выделить в отдельную пожарную секцию площадью не более 1,2 тысячи квадратных метров.

Однако в Клубе инвесторов считают это нецелесообразным для застройщиков с точки зрения финансов, так как без машино-мест для электромобилей площадь пожарной секции может быть более 3 тысяч квадратных метров. Без указанного выделения части здания в пожарную секцию допускается не более десяти мест для электромобилей, пояснил Преображенский. В этом случае себестоимость места для одного электромобиля составит для застройщиков от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

«Для введения нормативных требований оснащенности зданий электрозарядной инфраструктурой необходимо отменить вышеуказанные ограничения, увеличить размеры помещения или пожарного отсека для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей в два раза — до 2,4 тысячи квадратных метров — и разрешить их парковать и заряжать на минус втором этаже паркинга», — пояснил эксперт.

Ранее в российском правительстве предложили обязать АЗС заряжать электромобили. Минэкономики установит критерии, по которым будут выбирать места установки ЭЗС, включая протяженность транспортных сетей, их категорию и экономическую целесообразность.