В Нигере призвали оставить французов без воды и электричества

CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества

Сторонники мятежников, которые захватили власть в Нигере, призвали оставить посольство Франции без воды и электричества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Комитета поддержки Национального совета по защите отечества (CNSP).

Председатель Национального комитета поддержки CNSP Эльх Исса Хасуми Бурейма считает, что французским дипломатам надо обрезать поставки коммунальных услуг и даже продуктов. С таким предложением он обратился ко всем контрагентам посольства.

Прежде всего обращение адресовано энергетической компании Нигера (Nigelec). Те компании, которые не откликнутся на призыв CNSP, будут считаться «врагами суверенного народа».

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки предложило мятежникам в Нигере встречу в нейтральном месте. По словам комиссара сообщества по вопросам политики, мира и безопасности Абдель-Фатау Мусаха, организация не спешит с военным вариантом решения проблемы, но не видит других вариантов разрешения конфликта.