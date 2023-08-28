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00:10, 28 августа 2023Мир

Мятежникам в Нигере предложили встречу в нейтральном месте

ЭКОВАС: мятежникам в Нигере предложили встречу в нейтральном месте

Фото: Reuters

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предложило мятежникам в Нигере встречу в нейтральном месте. Об этом сообщил комиссар объединения по вопросам политики, мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах в беседе с Al Jazeera.

По словам Мусаха, организация не спешит использовать «военный вариант» урегулирования конфликта в Нигере, однако пока не видит конкретных мер по стабилизации ситуации со стороны мятежников. Чиновник подчеркнул, что ЭКОВАС «не будет ждать бесконечно».

Мусах потребовал захвативших власть военных освободить президента Мохамеда Базума в качестве жеста доброй воли.

Ранее стало известно, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум отказался от операции Франции по его освобождению в начале переворота. Отмечается, что он рассчитывал на успех в переговорах с мятежниками, из-за чего отказался от идеи с силовым освобождением.

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    Юлия Мискевич
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