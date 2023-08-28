Официантка получила неожиданное послание от клиента и вызвала споры в сети

Пользовательница Reddit, которая работает официанткой, опубликовала полученное от клиента неожиданное послание: мужчина написал на чеке, как сильно его возмутил тот факт, что девушка уточнила, нужно ли ей приносить ему и его жене раздельный счет. Фотография послания от разгневанного клиента вызвала споры в сети.

«У него хватило смелости написать это моей ручкой», — подписала официантка фото счета. На чеке мужчина, которого обслуживала автор поста, оставил гневное сообщение с объяснением того, почему он и его супруга не оставили ей чаевые.

«Без чаевых, потому что это грубо с вашей стороны спрашивать, нужно ли приносить нам с моей женой раздельный счет», — написал мужчина на чеке.

В комментариях действие мужчины вызвало неоднозначную реакцию: многие отметили, что во многих ресторанах официантов обязывают задавать вопрос о разделении счета всем клиентам. Другие посчитали странным спрашивать об этом всех гостей. Многие комментаторы также предположили, что мужчина таким образом нашел оправдание тому, что решил не оставлять чаевые, но назвали неуместным его послание.

Ранее пользовательница TikTok с ником @looneytooneyyy поделилась видео, в котором рассказала о привычках клиентов, больше всего раздражающих официантов. В их число она включила изменение условий бронирования и нетерпеливость во время ожидания заказа.