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12:00, 28 августа 2023Среда обитания

Москвичам предрекли наступление нестандартной погоды

Синоптик Вильфанд предрек наступление нестандартной погоды в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце августа и начале сентября в Москве будет нестандартная погода — ожидается очень высокий температурный фон, примерно на 4-5 градусов выше нормы. Прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник, 28 августа, температура в столице достигнет 21-23 градусов тепла. День будет солнечным, но ближе к полуночи станет облачно, рассказал специалист.

Вторник, 29 августа — единственный день на неделе, когда прогнозируется температура ниже нормы, но всего лишь на один градус. Из-за поступления холодных воздушных масс с северо-востока столбик термометра поднимется максимум до 16-17 градусов. Местами пройдут небольшие осадки.

В среду, 30 августа, температура восстановится — вновь ожидается 21-23 градуса тепла. В четверг, 31 августа — 24-25 градусов.

«В пятницу, 1 сентября, температура будет 25-26 градусов. Так как ночные температуры в четверг и в пятницу двузначные — 12-14 градусов, в 8-9 часов утра на школьных линейках будет вполне комфортно — 16-18 градусов, но есть вероятность небольших осадков в течение дня», — сообщил Вильфанд.

На выходных температура тоже будет выше нормы. Ожидается 21-26 градусов и местами кратковременные дожди.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал теплое начало сентября в центре Европейской России. Максимальная температура, по его словам, здесь будет выше 25 градусов, что крайне редко бывает. Однако говорить о том, будет ли бабье лето, пока преждевременно, отметил синоптик.

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    Екатерина Смирная
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