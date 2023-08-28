Эксперты назвали два самых эффективных упражнения на пресс

Shape: эксперт Олсон назвала планку эффективнейшим упражнением на пресс

Эксперт Университета Эребру (Швеция) Мартин Эрикссон-Кроммерт и профессор Хангтингтонского колледжа (США) Мишель Олсон назвали планку и скручивания самыми эффективными и универсальными упражнениями на пресс. Их слова приводит Shape.

«Скручивания задействуют поверхностные мышц живота, волокна которых ориентированы вертикально, что позволяет синхронизировать их работу во время выполнения упражнения», — пояснил Эрикссон-Кроммерт. Он добавил, что наибольшая активация прямой мышцы живота достигается, если во время выполнения скручивания удерживать руки за головой, а не на груди или вытянутыми перед собой.

«Некоторые вариации упражнений, например, динамические — боковая планка с поворотом и "планка-паук", выполнение которых требует четкой стабилизации корпуса, — активно задействуют в работу поперечные мышцы живота», — сказала Олсон.

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