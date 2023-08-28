Информация об опасности прививок для детей не нашла подтверждения

Информация об опасности профилактических прививок для детей не нашла подтверждения.

В апреле в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что профилактические прививки, внесенные в национальный календарь, опасны.

В сообщениях говорится, что последствия от прививок могут быть страшными: от онкологии до бесплодия. «В некоторых случаях синдром неожиданной детской смерти, инвалидность», — заявляют авторы публикаций. По мнению сторонников теории об опасности прививок, они являются инструментом для контроля общества. «С одной стороны, с прививками неплохая идея утилизировать слабоумных и они сами выберут глупую смерть, а умные и хитрые с развитым инстинктом самосохранения останутся», — заявляют они. Противники прививок, ссылая на данные неназванных врачей, также отмечают, что детский организм не способен вынести такую нагрузку, так как «яды, содержащиеся в прививках, не могут бесследно вымыться».

Авторы, распространяющие информацию о вреде прививок, также поддерживают другие теории заговора — о том, что существование COVID-19 не доказано, а вирус является планом Всемирного экономического форума.

Научный журнал Science в 2017 году опубликовал список самых популярных мифов о прививках. В него в том числе вошли заявления о том, что ртуть в вакцинах действует как нейротоксин, может вызывать проблемы с мозгом, включая аутизм. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала разъяснения по этому вопросу. Так, тиомерсал — ртутьсодержащий консервант — подавляет рост бактерий и грибков, которые могут попасть в многоразовый флакон при его использовании. Нет никаких доказательств того, что то небольшое количество тиомерсала, которое используется в вакцинах, представляет собой риск для здоровья.

Как отмечает департамент здравоохранения Москвы, вакцины взаимодействуют с иммунной системой, вызывая иммунную реакцию, сходную с иммунной реакцией на естественную инфекцию, однако они не вызывают болезнь или не подвергают вакцинированного риску потенциальных осложнений.

Информация об опасности профилактических прививок для детей не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»