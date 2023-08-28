Заявление о расширении ЕС связали с Украиной

Аналитик Асафов назвал опасным для ЕС включение Украины в союз

Заявление о возможном расширении Евросоюза к 2030 году может быть связано с попыткой поддержать Украину. Тем не менее ее принятие в союз крайне маловероятно, поскольку поддержка этой страны пошатнет экономику ЕС. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Перспективы для Украины

«Реальных решений по таким историям сейчас быть не может, — уверен Асафов. — Делаются громкие заявления о вступлении Украины, Грузии, звучат декларации со стороны молдавских властей. Но на данный момент нет структурированного протокола, с которым были бы согласны все члены союза: очевидно, что многие будут против».

Возможность вступления Украины в ЕС, по словам аналитика, сейчас обсуждается активнее всего. Но, учитывая тяжелое положение как самой страны, так и других членов союза, дополнительные дотации Украине в случае ее вступления, неизбежно пошатнули бы экономику всего Евросоюза, став непосильным бременем.

«Я думаю, в текущей политической ситуации никакие решения приниматься не будут. Многое зависит от урегулирования украинского конфликта, от американских выборов. Декларировать можно все, что угодно, но пока что любые прогнозы будут далеки от реальности. На самом деле, заявления о расширении делаются, скорее, для поддержания темы в информационном пространстве. Кроме того, Украине нужно давать хоть какие-то обещания», — считает политолог.

Фактор БРИКС

Еще один неприятный фактор: это опубликованный "список ожидания" стран, которые должны будут присоединиться к БРИКС. Такое усиление союза на фоне стагнации других объединений, безусловно, вызывает серьезные проблемы Александр Асафов политолог

Асафов считает, что заявление о возможном расширении Евросоюза также было необходимо, чтобы показать: союз тоже не стоит на месте, он расширяется и укрепляется, идет активное обсуждение принятия новых членов.

«Даже у НАТО есть какие-то успехи. Это дискредитирует ЕС как экономический блок», — заметил аналитик.

Он также напомнил, что широко обсуждалось не только расширение союза, но и, напротив, выход из него ряда государств. В частности, речь шла о Франции и Польше. Впрочем, по мнению Асафова, на данный момент, ввиду изменений в международной политике, союз не допустит таких шагов.

Ранее стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель заявит о возможном расширении ЕС к 2030 году на открытии XVIII Международного стратегического форума в Словении. Соответствующее заявление о сроках может быть адресовано представителям Албании, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Черногории.