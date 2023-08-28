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17:10, 28 августа 2023Моя страна

В Псковской области открылся этнокультурный фестиваль народа сето

В Псковской области открылся фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В деревне Сигово Печорского района Псковской области 28 августа открывается международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Сето — народ финно-угорской группы, исконно проживающий на территории Псковской области и Эстонии. С 2010 года является коренным малочисленным народом России, имеет свой язык и исповедует православие. Фестиваль проводится ежегодно в день празднования Успения Пресвятой Богородицы — престольного праздника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, история которого неразрывно связана с духовными традициями сето.

Фестиваль проходит в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в деревне Сигово — единственном в России музее народа сето. В его рамках пройдет шествие творческих коллективов и участников фестиваля в национальных костюмах, организована ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной сетоской кухни, творческие мастер-классы и работа интерактивных площадок.

Участники также смогут услышать традиционное многоголосное пение леэло, своими глазами увидеть уникальные костюмы и причудливые серебряные украшения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 27 августа отпраздновали День народов Среднего Урала. Праздник был посвящен 300-летию столицы региона. В нем приняли участие национальные организации Свердловской области, которые продемонстрировали свой быт, культуру и традиции.

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    Сергей Истомин
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