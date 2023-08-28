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14:54, 28 августа 2023Экономика

Экс-министра экономики России госпитализировали

Mash: экс-министра экономики Евгения Ясина госпитализировали в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший министр экономики России 89-летний Евгений Ясин попал в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает Mash.

По данным журналистов, у одного из основных реформаторов из 90-х, а также наставника главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, зафиксированы отек головного мозга и серьезные проблемы с работой сердца. Отмечается, что на фоне нарушения сознания Ясин отказывается от еды и воды.

Доктор экономических наук Евгений Ясин в 1964-1973 годах руководил лабораторией в НИИ Центрального статистического управления при Совете министров СССР, в 70-80-х преподавал также на экономическом факультете МГУ. В последние годы существования СССР специалист возглавлял отдел Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе.

Евгений Ясин участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу страны к рыночной экономике, был одним из идеологов реформ начала 1990-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. С ноября 1994 года по март 1997 года Ясин занимал пост министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина, с октября 1998 года по 2021 год был научным руководителем Высшей школы экономики.

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    Дмитрий Воронин
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