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14:54, 28 августа 2023Культура

Сыгравшая Женю Васнецову актриса появится в продолжении «Папиных дочек»

Актриса Дарья Мельникова появится в продолжении «Папиных дочек»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», появится в продолжении российского шоу. Об этом сообщает Super.ru в Telegram-канале.

«Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий — все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же», — сказала Мельникова.

Она добавила, что уже успела поработать с некоторыми молодыми актерами сериала. «Что тут скажешь, они маленькие профессионалы! Надеюсь, сериал получится, и зритель будет доволен», — заключила Мельникова. При этом незадолго до этого отмечалось, что ее не позвали учавствовать в продолжении проекта.

Ранее вышел первый трейлер продолжения «Папиных дочек». В сиквеле телепроекта также появятся Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие звезды. Всего выйдет 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

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