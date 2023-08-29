В правительстве Германии поддержали передачу Украине истребителей F-16

В правительстве ФРГ поддержали передачу Украине истребителей F-16

Парламентский статс-секретарь Федерального министерства обороны Германии Симтье Меллер заявила о том, что ФРГ поддерживает планы в рамках коалиции F-16, однако «не может взять на себя ведущую роль в этом вопросе». «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления Меллер, опубликованного немецким бундестагом.

Заявление Меллер стало ответом на парламентский запрос депутата Маркуса Грюбеля. «Какими сведениями обладает федеральное правительство о текущем прогрессе коалиции F-16 и самих истребителей, и какие конкретные планы у федерального правительства есть для поддержки этой коалиции?» — спрашивал ранее он.

В ответ на это Меллер заявила о поддержке правительством ФРГ инициатив в рамках коалиции F-16.

«Федеральное правительство приветствует планы в рамках так называемой коалиции F-16. Поскольку Бундесвер не имеет системы вооружения F-16, Германия не может взять на себя ведущую роль в этом вопросе. Поддержка Вооруженных сил Украины государствами-членами НАТО осуществляется исключительно под их ответственность», — говорится в ее ответе.

11 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что создана коалиция стран, которые обучат пилотов управлять истребителями F-16.«Сформирована коалиция по обучению украинских ВВС (военно-воздушных сил — прим. «Ленты.ру») F-16! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали меморандум с изложением условий», — говорится в публикации.

Министр отмечал, что речь идет о Дании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Люксембурге, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.