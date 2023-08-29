Япония начала готовиться к участию в схожем по масштабу с украинским конфликту

Есида допустил участие Японии в конфликте, схожем по масштабу с украинским

Глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида в интервью изданию Nikkei Asia допустил, что в ближайшем будущем рядом со страной может произойти конфликт, масштабы которого схожи с тем, который в настоящее время происходит на Украине. По его словам, Токио начало подготовку к такому развитию событий.

«Мы не можем исключить, что такой же серьезный кризис может произойти и вблизи Японии, и мы сильно обеспокоены такой возможностью», — заявил он.

Есида уточнил, что в связи с этим Японии необходимо значительно укрепить свой оборонительный потенциал, не полагаясь только на сотрудничество с США. Кроме того, он отметил необходимость приложить все возможные усилия для того, чтобы поддерживать расширенное сдерживание, включая стратегии с применением американского ядерного оружия.

Ранее командующий 7-м флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Карл Томас заявил, что основной задачей его сил, базы и штаб которых располагаются на территории Японии, является сдерживание китайских амбиций в Южно-Китайском море и противодействие агрессивному поведению судов КНР в этой акватории.