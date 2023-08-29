Гитарист «Зверей» рассказал о поездке в Донбасс

Гитарист «Зверей» Герман Осипов рассказал о поездке в Донбасс с Ромой Зверем

Гитарист российской рок-группы «Звери» Герман Осипов поделился деталями поездки в Донбасс с солистом коллектива Ромой Зверем (настоящее имя — Роман Билык). Его цитирует «Комсомольская правда».

Ранее музыканты посетили Донбасс, где выступили перед участниками оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад». «Самое лучшее, что мы умеем, — это петь песни и играть на музыкальных инструментах, с этим и приехали. Нас приняли очень тепло, по-братски. Бойцы были очень рады. Это самое главное. В прямом смысле слова делились с нами своими мыслями и надеждами. Такая откровенность очень трогает», — поделился Осипов.

Он также отметил, что Рома Зверь был ошарашен увиденным. «Работа артиллерии не может не ошарашить мирного человека. Это не помешало ему выступать перед бойцами. И, главное, все правильно оценить. Потом посетили город юности Ромы — Мариуполь. Он не был там около 30 лет, было очень эмоционально через столько лет оказаться в освобожденном и восстанавливаемом городе», — рассказал Осипов.

Ранее сообщалось, что концерт группы «Звери» в Санкт-Петербурге перенесли за четыре дня до выступления. Мероприятие, которое должно было состояться 1 сентября на стадионе «Газпром-Арена», перенесли на 15 декабря.