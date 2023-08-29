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13:56, 29 августа 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные цвета осенней одежды

Стилистка Богданова назвала винный и песочный модными цветами одежды на осень

Фото: Victoria Chudinova / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по имиджу и стилю Натали Богданова назвала россиянам самые модные цвета осенней одежды в 2023 году. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

По словам специалистки, актуальными окажутся винный, песочный, синий и зеленый оттенки. В то же время в качестве популярного материала она указала кожу, посоветовав выбирать из нее куртки и плащи.

При этом собеседница издания призвала мужчин одеваться в классическом стиле, а женщин — сделать акцент на романтических деталях. Так, последним подойдут приталенные пальто, платья-свитеры и ботфорты. Кроме того, в тренде будут объемные стеганые пальто, джинсы прямого кроя и шоперы, добавила эксперт.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал трендовую обувь на осень 2023 года. Эксперт заявил, что в грядущем сезоне актуальными станут туфли фасона «Мэри Джейн».

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    Алина Гостева
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