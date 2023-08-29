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09:24, 29 августа 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 26 рейсов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах во вторник, 29 августа, произошла отмена и задержка 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 13 самолетов, один — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли два авиарейса, один — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в августе нештатная ситуация сорвала рейс пассажирского самолета из Чебоксар в Москву. Полет в российскую столицу был задержан на несколько часов из-за технической неисправности лайнера.

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    Фариза Бацазова
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