ВСУ выпустили по приграничному российскому региону более 100 снарядов за сутки

Гладков сообщил о 100 прилетах снарядов ВСУ по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Больше всего прилетов зафиксировано в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа — 22 минометных снаряда.

Также было совершено несколько атак беспилотниками. Повреждены три дома и хозпостройка. Никто из местных жителей не пострадал.

Регион регулярно обстреливается со стороны Украины. 28 августа Гладков заявил, что В Белгородской области формируют второй полк самообороны.