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12:09, 29 августа 2023Россия

ВСУ выпустили по приграничному российскому региону более 100 снарядов за сутки

Гладков сообщил о 100 прилетах снарядов ВСУ по Белгородской области за сутки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Больше всего прилетов зафиксировано в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа — 22 минометных снаряда.

Также было совершено несколько атак беспилотниками. Повреждены три дома и хозпостройка. Никто из местных жителей не пострадал.

Регион регулярно обстреливается со стороны Украины. 28 августа Гладков заявил, что В Белгородской области формируют второй полк самообороны.

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    Евгения Куликова
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