Гончаренко: для проведения выборов Киеву придется отменить военное положение

Киеву для проведения парламентских и президентских выборов придется отменить военное положение и провести демобилизацию, поэтому отказаться от выборов необходимо. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

«Для проведения выборов нужно отменить военное положение. Отмена военного положения что означает? Свободный выезд мужчин за границу», — написал депутат.

Гончаренко подчеркнул, что Киеву также необходимо провести демобилизацию, к которой власти не готовы. Кроме того, по его словам, проведение выборов не на всей территории страны «в какой-то мере» означает признание потери части территории.

