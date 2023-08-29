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16:59, 29 августа 2023Бывший СССР

В Киеве объяснили необходимость отказа от выборов

Гончаренко: для проведения выборов Киеву придется отменить военное положение
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Киеву для проведения парламентских и президентских выборов придется отменить военное положение и провести демобилизацию, поэтому отказаться от выборов необходимо. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

«Для проведения выборов нужно отменить военное положение. Отмена военного положения что означает? Свободный выезд мужчин за границу», — написал депутат.

Гончаренко подчеркнул, что Киеву также необходимо провести демобилизацию, к которой власти не готовы. Кроме того, по его словам, проведение выборов не на всей территории страны «в какой-то мере» означает признание потери части территории.

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