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17:51, 29 августа 2023Бывший СССР

Киргизия пообещала не нарушать антироссийские санкции

Глава МИД Киргизии Кулубаев: республика не будет нарушать антироссийские санкции
Жээнбек Кулубаев

Жээнбек Кулубаев. Фото: Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten / Wikimedia

Киргизия не нарушала антироссийские санкции и не будет их нарушать в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев в интервью Deutsche Welle.

По его словам, двустороннюю торговлю с Китаем, Россией и странами СНГ запретить невозможно, но страна продолжит следовать договоренностям, заключенным с западными партнерами. «Я как член правительства Кыргызской Республики могу официально заявить, что мы никогда не нарушали санкции», — пообещал он.

Министр также опроверг информацию о том, что товарооборот Киргизии с Россией и странами СНГ за последнее время вырос в несколько раз. «У нас есть свои статданные. И мы считаем, что торговля с Россией и другими странами СНГ идет на уровне предыдущих лет», — сказал Кулубаев.

По его словам, Киргизии «сложно быть или с Россией, или с Украиной», и республика выступает за начало мирных переговоров.

Ранее Украина призвала ужесточить контроль за импортом компонентов для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Созданная в Киеве рабочая группа выяснила, что в беспилотниках находились компоненты, произведенные даже у союзников Украины.

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    Алевтина Запольская
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