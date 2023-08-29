Киргизия пообещала не нарушать антироссийские санкции

Глава МИД Киргизии Кулубаев: республика не будет нарушать антироссийские санкции

Киргизия не нарушала антироссийские санкции и не будет их нарушать в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев в интервью Deutsche Welle.

По его словам, двустороннюю торговлю с Китаем, Россией и странами СНГ запретить невозможно, но страна продолжит следовать договоренностям, заключенным с западными партнерами. «Я как член правительства Кыргызской Республики могу официально заявить, что мы никогда не нарушали санкции», — пообещал он.

Министр также опроверг информацию о том, что товарооборот Киргизии с Россией и странами СНГ за последнее время вырос в несколько раз. «У нас есть свои статданные. И мы считаем, что торговля с Россией и другими странами СНГ идет на уровне предыдущих лет», — сказал Кулубаев.

По его словам, Киргизии «сложно быть или с Россией, или с Украиной», и республика выступает за начало мирных переговоров.

Ранее Украина призвала ужесточить контроль за импортом компонентов для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Созданная в Киеве рабочая группа выяснила, что в беспилотниках находились компоненты, произведенные даже у союзников Украины.