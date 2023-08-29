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01:08, 29 августа 2023Мир

Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

Sky News: круизный лайнер Britannia врезался в нефтяной танкер у Майорки

Фото: РИА Новости

Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер у побережья Пальма-де-Майорки (город на острове Майорка) в Испании. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, инцидент произошел в воскресенье, 27 августа. Лайнер Britannia британской транспортной компании P&O с тысячами пассажиров на борту врезался в грузовое судно. Согласно сайту компании, Britannia имеет 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, из поврежденной цистерны в воду попал бензин.

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    Марина Совина
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