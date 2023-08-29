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13:49, 29 августа 2023Россия

Российские войска отбили три атаки ВСУ на одном направлении

Минобороны: на краснолиманском направлении отбито три атаки ВСУ

Фото: Никита Цицаги / News.ru / Globallookpress.com

На краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские войска, в частности, 12-я бригада специального назначения ВСУ, попытались потеснить российские подразделения в районах ряда населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Отпор противнику дали бойцы группировки войск «Центр».

В результате неудачных атак ВСУ за сутки потеряли на указанном направлении до 80 человек, а также пять единиц бронетехники.

29 августа Минобороны впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Также в военном ведомстве сообщили о сбитии двух противорадиолокационных ракет HARM производства США.

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    Алан Босиков
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