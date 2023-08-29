Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 29 августа 2023Бывший СССР

Кулеба обсудил с генсеком НАТО вступление Украины в альянс

Кулеба обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом шаги по вступлению Украины в альянс
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом членство страны в альянсе. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети X (бывшая Twitter).

Кулеба рассказал, что они поговорили о дальнейших шагах Киева по вступлению в НАТО. Кроме того, по словам министра, в ходе переговоров также был поднят вопрос подготовки Киева к Форуму оборонной промышленности. Помимо этого, они обсудили полноценное разворачивание Совета Украина — НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности обменять территории на членство страны в НАТО. По его мнению, такой шаг является «искусственной или не искусственной провокацией».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского оператора уличили в случайной публикации реальных потерь ВСУ

    Найденную фигуристку Горбачеву доставили в Следственный комитет

    В США предрекли ВСУ отступление за Днепр из-за потерь

    Губернатор сообщил о гибели двоих человек при обстреле российского поселка

    На Украине протестировали новый комплекс наземных дронов

    Кулеба обсудил с генсеком НАТО вступление Украины в альянс

    Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и металлы

    Издевающиеся над животными пенсионерки в Подмосковье попали на видео

    В США заявили о сомнениях ЦРУ в способности ВСУ прорвать оборону России

    Мужская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости