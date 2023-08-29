Кулеба обсудил с генсеком НАТО вступление Украины в альянс

Кулеба обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом шаги по вступлению Украины в альянс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом членство страны в альянсе. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети X (бывшая Twitter).

Кулеба рассказал, что они поговорили о дальнейших шагах Киева по вступлению в НАТО. Кроме того, по словам министра, в ходе переговоров также был поднят вопрос подготовки Киева к Форуму оборонной промышленности. Помимо этого, они обсудили полноценное разворачивание Совета Украина — НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности обменять территории на членство страны в НАТО. По его мнению, такой шаг является «искусственной или не искусственной провокацией».