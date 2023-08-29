Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области

Минобороны России: в Брянской области был уничтожен украинский беспилотник

В небе над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что попытка атаки со стороны Украины по объектам на территории России была совершена около 16:00 по московскому времени.

По данным министерства, БПЛА удалось уничтожить с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее власти Климовского района Брянской области заявили об обстреле. Жителей района призвали не игнорировать предупреждение. «Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!» — говорится в сообщении властей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.