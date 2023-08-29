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16:45, 29 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области

Минобороны России: в Брянской области был уничтожен украинский беспилотник

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В небе над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что попытка атаки со стороны Украины по объектам на территории России была совершена около 16:00 по московскому времени.

По данным министерства, БПЛА удалось уничтожить с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

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Ранее власти Климовского района Брянской области заявили об обстреле. Жителей района призвали не игнорировать предупреждение. «Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!» — говорится в сообщении властей.

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    Никита Абрамов
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