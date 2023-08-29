Власти приграничного с Украиной района заявили об обстреле

Власти Климовского района Брянской области заявили об обстреле

Власти Климовского района Брянской области заявили об обстреле. Сообщение опубликовало официальное сообщество администрации территориального образования во «ВКонтакте».

Жителей района призвали не игнорировать предупреждение. «Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!» — говорится в сообщении.

Климовский район Брянской области граничит с Черниговской областью Украины. По данным из открытых источников, протяженность границы региона с этим соседним государством составляет более 350 километров.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Кирилловка Климовского района. В результате обстрела никто не пострадал.