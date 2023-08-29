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16:37, 29 августа 2023Россия

Власти приграничного с Украиной района заявили об обстреле

Власти Климовского района Брянской области заявили об обстреле

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Власти Климовского района Брянской области заявили об обстреле. Сообщение опубликовало официальное сообщество администрации территориального образования во «ВКонтакте».

Жителей района призвали не игнорировать предупреждение. «Всем жителям необходимо в срочном порядке спуститься в укрытия!» — говорится в сообщении.

Климовский район Брянской области граничит с Черниговской областью Украины. По данным из открытых источников, протяженность границы региона с этим соседним государством составляет более 350 километров.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Кирилловка Климовского района. В результате обстрела никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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