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12:58, 29 августа 2023Мир

В Кремле рассказали о разговорах Путина с Макроном и Шольцем

Песков: Путин никогда не обсуждал тему санкций с Шольцем и Макроном

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин никогда не обсуждал тему антироссийских санкций Запада с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных бесед с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в марте 2022 года, были поражены его реакцией на западные санкции, введенные на фоне конфликта с Украиной.

Российский президент, аргументируя решение о начале боевых действий, ни разу не пожаловался на западные санкции. Они, как тогда казалось официальным Берлину и Парижу, должны были оказать серьезное давление на Москву и заставить ее поменять решение.

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    Анжелика Бережная
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